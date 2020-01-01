Токеномика на ECO AI (ECO) Открийте ключова информация за ECO AI (ECO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ECO AI (ECO) EcoAI: On a Mission to save the World. EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other: AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist). AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability. X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM. EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱 Официален уебсайт: https://eco-ai.vip/ Купете ECO сега!

Токеномика и анализ на цената за ECO AI (ECO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ECO AI (ECO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Общо предлагане: $ 984.66M $ 984.66M $ 984.66M Циркулиращо предлагане: $ 984.66M $ 984.66M $ 984.66M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.41K $ 12.41K $ 12.41K Рекорд за всички времена: $ 0.00189182 $ 0.00189182 $ 0.00189182 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ECO AI (ECO)

Токеномика на ECO AI (ECO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ECO AI (ECO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ECO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ECO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ECO, разгледайте цената в реално време на токените ECO!

Прогноза за цената за ECO Искате ли да знаете какъв път може да поеме ECO? Нашата страница за прогноза за цената ECO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ECO сега!

