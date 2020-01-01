Токеномика на Echelon Prime (PRIME) Открийте ключова информация за Echelon Prime (PRIME), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Echelon Prime (PRIME) PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game. Официален уебсайт: https://echelon.io/ Бяла книга: https://docs.echelon.io/echelon-prime-foundation/ Купете PRIME сега!

Токеномика и анализ на цената за Echelon Prime (PRIME) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Echelon Prime (PRIME), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 109.69M Общо предлагане: $ 111.11M Циркулиращо предлагане: $ 53.48M FDV (оценка при пълна реализация): $ 227.88M Рекорд за всички времена: $ 28.0 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.19 Текуща цена: $ 2.05 Научете повече за цената на Echelon Prime (PRIME)

Токеномика на Echelon Prime (PRIME): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Echelon Prime (PRIME) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PRIME токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PRIME токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PRIME, разгледайте цената в реално време на токените PRIME!

Прогноза за цената за PRIME Искате ли да знаете какъв път може да поеме PRIME? Нашата страница за прогноза за цената PRIME съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PRIME сега!

