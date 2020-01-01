Токеномика на ebUSD Stablecoin (EBUSD) Открийте ключова информация за ebUSD Stablecoin (EBUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ebUSD Stablecoin (EBUSD) Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains. Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners. Официален уебсайт: https://ebisu.money/ Купете EBUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за ebUSD Stablecoin (EBUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ebUSD Stablecoin (EBUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 657.77K $ 657.77K $ 657.77K Общо предлагане: $ 662.02K $ 662.02K $ 662.02K Циркулиращо предлагане: $ 662.02K $ 662.02K $ 662.02K FDV (оценка при пълна реализация): $ 657.77K $ 657.77K $ 657.77K Рекорд за всички времена: $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.954662 $ 0.954662 $ 0.954662 Текуща цена: $ 0.993576 $ 0.993576 $ 0.993576 Научете повече за цената на ebUSD Stablecoin (EBUSD)

Токеномика на ebUSD Stablecoin (EBUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ebUSD Stablecoin (EBUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EBUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EBUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EBUSD, разгледайте цената в реално време на токените EBUSD!

Прогноза за цената за EBUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме EBUSD? Нашата страница за прогноза за цената EBUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EBUSD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!