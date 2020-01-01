Токеномика на EBERT (EBERT)
Информация за EBERT (EBERT)
EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain
EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem.
Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth.
At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations.
EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise.
With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity.
Токеномика и анализ на цената за EBERT (EBERT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EBERT (EBERT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на EBERT (EBERT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на EBERT (EBERT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой EBERT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой EBERT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на EBERT, разгледайте цената в реално време на токените EBERT!
Прогноза за цената за EBERT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме EBERT? Нашата страница за прогноза за цената EBERT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.