Токеномика на EARLY Radix (EARLY) Открийте ключова информация за EARLY Radix (EARLY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за EARLY Radix (EARLY) Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched. Официален уебсайт: https://stillearly.today/ Купете EARLY сега!

Токеномика и анализ на цената за EARLY Radix (EARLY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EARLY Radix (EARLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 235.56K $ 235.56K $ 235.56K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 235.56K $ 235.56K $ 235.56K Рекорд за всички времена: $ 0.00636156 $ 0.00636156 $ 0.00636156 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00009971 $ 0.00009971 $ 0.00009971 Текуща цена: $ 0.00023841 $ 0.00023841 $ 0.00023841 Научете повече за цената на EARLY Radix (EARLY)

Токеномика на EARLY Radix (EARLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на EARLY Radix (EARLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой EARLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой EARLY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на EARLY, разгледайте цената в реално време на токените EARLY!

Прогноза за цената за EARLY Искате ли да знаете какъв път може да поеме EARLY? Нашата страница за прогноза за цената EARLY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените EARLY сега!

