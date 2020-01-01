Токеномика на EARLY Radix (EARLY)
Информация за EARLY Radix (EARLY)
Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched.
Токеномика и анализ на цената за EARLY Radix (EARLY)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за EARLY Radix (EARLY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на EARLY Radix (EARLY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на EARLY Radix (EARLY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой EARLY токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой EARLY токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на EARLY, разгледайте цената в реално време на токените EARLY!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.