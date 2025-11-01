Информация за цената за EAGLES WINGS (EGW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.56% Промяна на цената (1д) -2.26% Промяна на цената (7д) -16.78% Промяна на цената (7д) -16.78%

Цената в реално време за EAGLES WINGS (EGW) е--. През последните 24 часа EGW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EGW е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EGW има промяна от +0.56% за последния час, -2.26% за 24 часа и -16.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EAGLES WINGS (EGW)

Пазарна капитализация $ 43.20K$ 43.20K $ 43.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 43.20K$ 43.20K $ 43.20K Циркулиращо предлагане 446.95B 446.95B 446.95B Общо предлагане 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Текущата пазарна капитализация на EAGLES WINGS е $ 43.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EGW е 446.95B, като общото предлагане е 446949443649.4603. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 43.20K.