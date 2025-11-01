БорсаDEX+
Цената в реално време на EAGLES WINGS днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за EGW към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на EGW в MEXC сега.

Повече за EGW

EGWценова информация

Какво представлява EGW

Бяла книга EGW

Официален уебсайт на EGW

Токеномика на EGW

EGW ценова прогноза

EAGLES WINGS Лого

EAGLES WINGS цена (EGW)

Не се намира в списъка

1 EGW към USD - цена в реално време:

--
----
-2.20%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
EAGLES WINGS (EGW) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:23:42 (UTC+8)

Информация за цената за EAGLES WINGS (EGW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-2.26%

-16.78%

-16.78%

Цената в реално време за EAGLES WINGS (EGW) е--. През последните 24 часа EGW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EGW е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EGW има промяна от +0.56% за последния час, -2.26% за 24 часа и -16.78% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за EAGLES WINGS (EGW)

$ 43.20K
$ 43.20K$ 43.20K

--
----

$ 43.20K
$ 43.20K$ 43.20K

446.95B
446.95B 446.95B

446,949,443,649.4603
446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

Текущата пазарна капитализация на EAGLES WINGS е $ 43.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EGW е 446.95B, като общото предлагане е 446949443649.4603. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 43.20K.

История на цените за EAGLES WINGS (EGW) USD

През днешния ден промяната в цената на EAGLES WINGS към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на EAGLES WINGS към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на EAGLES WINGS към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на EAGLES WINGS към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-2.26%
30 дни$ 0-35.43%
60 дни$ 0-49.93%
90 дни$ 0--

Какво е EAGLES WINGS (EGW)

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за EAGLES WINGS (USD)

Колко ще струва EAGLES WINGS (EGW) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от EAGLES WINGS (EGW) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за EAGLES WINGS.

Проверете прогнозата за цената за EAGLES WINGS сега!

EGW към местни валути

Токеномика на EAGLES WINGS (EGW)

Разбирането на токеномиката на EAGLES WINGS (EGW) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените EGW сега!

Хората също питат: Други въпроси относно EAGLES WINGS (EGW)

Колко струва EAGLES WINGS (EGW) днес?
Цената в реално време на EGW в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на EGW към USD?
Текущата цена на EGW към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на EAGLES WINGS?
Пазарната капитализация за EGW е $ 43.20K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на EGW?
Циркулиращото предлагане на EGW е 446.95B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на EGW?
EGW постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на EGW?
EGW достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на EGW?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за EGW е -- USD.
Ще се повиши ли EGW тази година?
EGW може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за EGW за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:23:42 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за EAGLES WINGS (EGW)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

