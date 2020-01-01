Токеномика на DYOR hub (DYORHUB) Открийте ключова информация за DYOR hub (DYORHUB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DYOR hub (DYORHUB) DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space. Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources. Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments. Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users. Официален уебсайт: https://dyorhub.xyz/

Токеномика и анализ на цената за DYOR hub (DYORHUB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DYOR hub (DYORHUB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 121.45K Общо предлагане: $ 999.81M Циркулиращо предлагане: $ 999.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 121.45K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00012147

Токеномика на DYOR hub (DYORHUB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DYOR hub (DYORHUB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DYORHUB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DYORHUB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DYORHUB, разгледайте цената в реално време на токените DYORHUB!

Прогноза за цената за DYORHUB Искате ли да знаете какъв път може да поеме DYORHUB? Нашата страница за прогноза за цената DYORHUB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DYORHUB сега!

