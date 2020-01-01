Токеномика на Dynamic Crypto Index (DCI) Открийте ключова информация за Dynamic Crypto Index (DCI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dynamic Crypto Index (DCI) DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. Официален уебсайт: https://dcindex.io/ Бяла книга: https://dcindex.io/whitepaper Купете DCI сега!

Токеномика и анализ на цената за Dynamic Crypto Index (DCI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dynamic Crypto Index (DCI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Общо предлагане: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 Циркулиращо предлагане: $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Рекорд за всички времена: $ 18,373.68 $ 18,373.68 $ 18,373.68 Най-ниска стойност за целия период: $ 7,178.43 $ 7,178.43 $ 7,178.43 Текуща цена: $ 10,833.18 $ 10,833.18 $ 10,833.18 Научете повече за цената на Dynamic Crypto Index (DCI)

Токеномика на Dynamic Crypto Index (DCI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dynamic Crypto Index (DCI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DCI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DCI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DCI, разгледайте цената в реално време на токените DCI!

Прогноза за цената за DCI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DCI? Нашата страница за прогноза за цената DCI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DCI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!