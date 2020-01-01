Токеномика на DWOG THE DOG (DWOG) Открийте ключова информация за DWOG THE DOG (DWOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DWOG THE DOG (DWOG) just lil dwog in a big world of dogs - this is a CTO supported by IcedBrain, one of the best web3 artists in the space $DWOG is an adorable yet savvy dog, known for being the ultimate companion to degens. With a keen sense for sniffing out profits, $DWOG is always by your side, leading the way through the wild world of crypto. $DWOG Launched On The Solana Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DWOG is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DWOG show you the way. Официален уебсайт: https://dwogonsol.com/ Купете DWOG сега!

Токеномика и анализ на цената за DWOG THE DOG (DWOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DWOG THE DOG (DWOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.32K $ 8.32K $ 8.32K Общо предлагане: $ 989.21M $ 989.21M $ 989.21M Циркулиращо предлагане: $ 989.21M $ 989.21M $ 989.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.32K $ 8.32K $ 8.32K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DWOG THE DOG (DWOG)

Токеномика на DWOG THE DOG (DWOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DWOG THE DOG (DWOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DWOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DWOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DWOG, разгледайте цената в реално време на токените DWOG!

Прогноза за цената за DWOG Искате ли да знаете какъв път може да поеме DWOG? Нашата страница за прогноза за цената DWOG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DWOG сега!

