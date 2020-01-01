Токеномика на Dwake On Sol (DWAKE) Открийте ключова информация за Dwake On Sol (DWAKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dwake On Sol (DWAKE) Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner. Официален уебсайт: https://dwake.wtf/ Купете DWAKE сега!

Токеномика и анализ на цената за Dwake On Sol (DWAKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dwake On Sol (DWAKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 8.99K $ 8.99K $ 8.99K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.99K $ 8.99K $ 8.99K Рекорд за всички времена: $ 0.00101237 $ 0.00101237 $ 0.00101237 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dwake On Sol (DWAKE)

Токеномика на Dwake On Sol (DWAKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dwake On Sol (DWAKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DWAKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DWAKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DWAKE, разгледайте цената в реално време на токените DWAKE!

Прогноза за цената за DWAKE Искате ли да знаете какъв път може да поеме DWAKE? Нашата страница за прогноза за цената DWAKE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DWAKE сега!

