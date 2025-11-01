БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Dvision Network днес е 0.00507529 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DVI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DVI в MEXC сега.Цената в реално време на Dvision Network днес е 0.00507529 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DVI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DVI в MEXC сега.

Повече за DVI

DVIценова информация

Какво представлява DVI

Официален уебсайт на DVI

Токеномика на DVI

DVI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Dvision Network Лого

Dvision Network цена (DVI)

Не се намира в списъка

1 DVI към USD - цена в реално време:

$0.00507529
$0.00507529$0.00507529
+15.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Dvision Network (DVI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:32:11 (UTC+8)

Информация за цената за Dvision Network (DVI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00433126
$ 0.00433126$ 0.00433126
24-часов нисък
$ 0.00535933
$ 0.00535933$ 0.00535933
24-часов висок

$ 0.00433126
$ 0.00433126$ 0.00433126

$ 0.00535933
$ 0.00535933$ 0.00535933

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 0.00415325
$ 0.00415325$ 0.00415325

-1.55%

+15.93%

+9.39%

+9.39%

Цената в реално време за Dvision Network (DVI) е$0.00507529. През последните 24 часа DVI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00433126 до най-висока стойност $ 0.00535933, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DVI е $ 3.05, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00415325.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DVI има промяна от -1.55% за последния час, +15.93% за 24 часа и +9.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dvision Network (DVI)

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 5.06M
$ 5.06M$ 5.06M

246.77M
246.77M 246.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dvision Network е $ 1.25M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DVI е 246.77M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.06M.

История на цените за Dvision Network (DVI) USD

През днешния ден промяната в цената на Dvision Network към USD беше $ +0.00069754.
През последните 30 дни промяната в цената на Dvision Network към USD беше $ -0.0004709249.
През последните 60 дни промяната в цената на Dvision Network към USD беше $ -0.0013396476.
През последните 90 дни промяната в цената на Dvision Network към USD беше $ -0.003799963829245049.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00069754+15.93%
30 дни$ -0.0004709249-9.27%
60 дни$ -0.0013396476-26.39%
90 дни$ -0.003799963829245049-42.81%

Какво е Dvision Network (DVI)

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Dvision Network (DVI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Dvision Network (USD)

Колко ще струва Dvision Network (DVI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Dvision Network (DVI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Dvision Network.

Проверете прогнозата за цената за Dvision Network сега!

DVI към местни валути

Токеномика на Dvision Network (DVI)

Разбирането на токеномиката на Dvision Network (DVI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DVI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Dvision Network (DVI)

Колко струва Dvision Network (DVI) днес?
Цената в реално време на DVI в USD е 0.00507529 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DVI към USD?
Текущата цена на DVI към USD е $ 0.00507529. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Dvision Network?
Пазарната капитализация за DVI е $ 1.25M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DVI?
Циркулиращото предлагане на DVI е 246.77M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DVI?
DVI постигна ATH цена от 3.05 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DVI?
DVI достигна ATL цена от 0.00415325 USD.
Какъв е обемът на търговията на DVI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DVI е -- USD.
Ще се повиши ли DVI тази година?
DVI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DVI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:32:11 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Dvision Network (DVI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,793.83
$109,793.83$109,793.83

-0.38%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,879.97
$3,879.97$3,879.97

+0.49%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02845
$0.02845$0.02845

-11.59%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.41
$187.41$187.41

-0.39%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,879.97
$3,879.97$3,879.97

+0.49%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,793.83
$109,793.83$109,793.83

-0.38%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.41
$187.41$187.41

-0.39%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5198
$2.5198$2.5198

-0.16%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.73
$1,086.73$1,086.73

+0.21%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000699
$0.0000699$0.0000699

+39.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09776
$0.09776$0.09776

+877.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001220
$0.001220$0.001220

+510.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00027
$0.00027$0.00027

+50.00%

Notevia Лого

Notevia

NVA

$0.0000011932
$0.0000011932$0.0000011932

+15.70%