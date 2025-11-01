Информация за цената за Dvision Network (DVI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00433126 $ 0.00433126 $ 0.00433126 24-часов нисък $ 0.00535933 $ 0.00535933 $ 0.00535933 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00433126$ 0.00433126 $ 0.00433126 24-часов висок $ 0.00535933$ 0.00535933 $ 0.00535933 Рекорд за всички времена $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 Най-ниска цена $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 Промяна на цената (1ч) -1.55% Промяна на цената (1д) +15.93% Промяна на цената (7д) +9.39% Промяна на цената (7д) +9.39%

Цената в реално време за Dvision Network (DVI) е$0.00507529. През последните 24 часа DVI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00433126 до най-висока стойност $ 0.00535933, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DVI е $ 3.05, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00415325.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DVI има промяна от -1.55% за последния час, +15.93% за 24 часа и +9.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dvision Network (DVI)

Пазарна капитализация $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Циркулиращо предлагане 246.77M 246.77M 246.77M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dvision Network е $ 1.25M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DVI е 246.77M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.06M.