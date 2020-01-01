Токеномика на DungeonSwap (DND) Открийте ключова информация за DungeonSwap (DND), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DungeonSwap (DND) We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features.

Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy

Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction. Официален уебсайт: https://dungeonswap.app/ Купете DND сега!

Токеномика и анализ на цената за DungeonSwap (DND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DungeonSwap (DND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.07K $ 29.07K $ 29.07K Общо предлагане: $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Циркулиращо предлагане: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.80K $ 32.80K $ 32.80K Рекорд за всички времена: $ 16.08 $ 16.08 $ 16.08 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00535602 $ 0.00535602 $ 0.00535602 Текуща цена: $ 0.0055724 $ 0.0055724 $ 0.0055724 Научете повече за цената на DungeonSwap (DND)

Токеномика на DungeonSwap (DND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DungeonSwap (DND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DND, разгледайте цената в реално време на токените DND!

Прогноза за цената за DND Искате ли да знаете какъв път може да поеме DND? Нашата страница за прогноза за цената DND съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DND сега!

