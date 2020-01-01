Токеномика на Dungeon Arena (DUN) Открийте ключова информация за Dungeon Arena (DUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dungeon Arena (DUN) Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena. Официален уебсайт: https://www.dungeonarena.xyz/ Бяла книга: https://dungeon-arena.gitbook.io/dungeon-arena Купете DUN сега!

Токеномика и анализ на цената за Dungeon Arena (DUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dungeon Arena (DUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.89K $ 6.89K $ 6.89K Общо предлагане: $ 921.64M $ 921.64M $ 921.64M Циркулиращо предлагане: $ 921.64M $ 921.64M $ 921.64M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.89K $ 6.89K $ 6.89K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dungeon Arena (DUN)

Токеномика на Dungeon Arena (DUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dungeon Arena (DUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUN, разгледайте цената в реално време на токените DUN!

Прогноза за цената за DUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме DUN? Нашата страница за прогноза за цената DUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DUN сега!

