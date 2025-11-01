Информация за цената за DUNA AI (DUNA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.12% Промяна на цената (1д) +8.31% Промяна на цената (7д) -5.31% Промяна на цената (7д) -5.31%

Цената в реално време за DUNA AI (DUNA) е--. През последните 24 часа DUNA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DUNA е $ 0.00300003, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DUNA има промяна от +1.12% за последния час, +8.31% за 24 часа и -5.31% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DUNA AI (DUNA)

Пазарна капитализация $ 341.62K$ 341.62K $ 341.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 341.62K$ 341.62K $ 341.62K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DUNA AI е $ 341.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DUNA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 341.62K.