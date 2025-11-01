БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на DuelNow днес е 0.00164038 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DNOW към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DNOW в MEXC сега.Цената в реално време на DuelNow днес е 0.00164038 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DNOW към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DNOW в MEXC сега.

Повече за DNOW

DNOWценова информация

Какво представлява DNOW

Бяла книга DNOW

Официален уебсайт на DNOW

Токеномика на DNOW

DNOW ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

DuelNow Лого

DuelNow цена (DNOW)

Не се намира в списъка

1 DNOW към USD - цена в реално време:

$0.00163658
$0.00163658$0.00163658
+32.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
DuelNow (DNOW) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:23:34 (UTC+8)

Информация за цената за DuelNow (DNOW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00111815
$ 0.00111815$ 0.00111815
24-часов нисък
$ 0.00172186
$ 0.00172186$ 0.00172186
24-часов висок

$ 0.00111815
$ 0.00111815$ 0.00111815

$ 0.00172186
$ 0.00172186$ 0.00172186

$ 0.04443182
$ 0.04443182$ 0.04443182

$ 0.00036537
$ 0.00036537$ 0.00036537

-1.27%

+32.64%

+13.93%

+13.93%

Цената в реално време за DuelNow (DNOW) е$0.00164038. През последните 24 часа DNOW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00111815 до най-висока стойност $ 0.00172186, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DNOW е $ 0.04443182, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00036537.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DNOW има промяна от -1.27% за последния час, +32.64% за 24 часа и +13.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DuelNow (DNOW)

$ 150.59K
$ 150.59K$ 150.59K

--
----

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

91.80M
91.80M 91.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DuelNow е $ 150.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DNOW е 91.80M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.64M.

История на цените за DuelNow (DNOW) USD

През днешния ден промяната в цената на DuelNow към USD беше $ +0.00040369.
През последните 30 дни промяната в цената на DuelNow към USD беше $ -0.0009898097.
През последните 60 дни промяната в цената на DuelNow към USD беше $ -0.0012386433.
През последните 90 дни промяната в цената на DuelNow към USD беше $ +0.0005686619397016292.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00040369+32.64%
30 дни$ -0.0009898097-60.34%
60 дни$ -0.0012386433-75.50%
90 дни$ +0.0005686619397016292+53.06%

Какво е DuelNow (DNOW)

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за DuelNow (USD)

Колко ще струва DuelNow (DNOW) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от DuelNow (DNOW) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за DuelNow.

Проверете прогнозата за цената за DuelNow сега!

DNOW към местни валути

Токеномика на DuelNow (DNOW)

Разбирането на токеномиката на DuelNow (DNOW) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DNOW сега!

Хората също питат: Други въпроси относно DuelNow (DNOW)

Колко струва DuelNow (DNOW) днес?
Цената в реално време на DNOW в USD е 0.00164038 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DNOW към USD?
Текущата цена на DNOW към USD е $ 0.00164038. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на DuelNow?
Пазарната капитализация за DNOW е $ 150.59K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DNOW?
Циркулиращото предлагане на DNOW е 91.80M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DNOW?
DNOW постигна ATH цена от 0.04443182 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DNOW?
DNOW достигна ATL цена от 0.00036537 USD.
Какъв е обемът на търговията на DNOW?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DNOW е -- USD.
Ще се повиши ли DNOW тази година?
DNOW може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DNOW за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:23:34 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за DuelNow (DNOW)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,677.37
$109,677.37$109,677.37

-0.49%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,886.27
$3,886.27$3,886.27

+0.65%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02657
$0.02657$0.02657

-17.43%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.56
$188.56$188.56

+0.21%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,886.27
$3,886.27$3,886.27

+0.65%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,677.37
$109,677.37$109,677.37

-0.49%

Solana Лого

Solana

SOL

$188.56
$188.56$188.56

+0.21%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5304
$2.5304$2.5304

+0.25%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,089.02
$1,089.02$1,089.02

+0.42%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000720
$0.0000720$0.0000720

+44.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09463
$0.09463$0.09463

+846.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001138
$0.001138$0.001138

+469.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000115
$0.00000115$0.00000115

+79.68%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00029
$0.00029$0.00029

+61.11%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7181
$0.7181$0.7181

+39.51%