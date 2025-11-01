Информация за цената за DuelNow (DNOW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00111815 $ 0.00111815 $ 0.00111815 24-часов нисък $ 0.00172186 $ 0.00172186 $ 0.00172186 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00111815$ 0.00111815 $ 0.00111815 24-часов висок $ 0.00172186$ 0.00172186 $ 0.00172186 Рекорд за всички времена $ 0.04443182$ 0.04443182 $ 0.04443182 Най-ниска цена $ 0.00036537$ 0.00036537 $ 0.00036537 Промяна на цената (1ч) -1.27% Промяна на цената (1д) +32.64% Промяна на цената (7д) +13.93% Промяна на цената (7д) +13.93%

Цената в реално време за DuelNow (DNOW) е$0.00164038. През последните 24 часа DNOW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00111815 до най-висока стойност $ 0.00172186, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DNOW е $ 0.04443182, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00036537.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DNOW има промяна от -1.27% за последния час, +32.64% за 24 часа и +13.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DuelNow (DNOW)

Пазарна капитализация $ 150.59K$ 150.59K $ 150.59K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Циркулиращо предлагане 91.80M 91.80M 91.80M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DuelNow е $ 150.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DNOW е 91.80M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.64M.