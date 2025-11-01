Информация за цената за Duelmasters (DM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000948 $ 0.0000948 $ 0.0000948 24-часов нисък $ 0.00014459 $ 0.00014459 $ 0.00014459 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000948$ 0.0000948 $ 0.0000948 24-часов висок $ 0.00014459$ 0.00014459 $ 0.00014459 Рекорд за всички времена $ 0.00055136$ 0.00055136 $ 0.00055136 Най-ниска цена $ 0.0000152$ 0.0000152 $ 0.0000152 Промяна на цената (1ч) +0.57% Промяна на цената (1д) +18.23% Промяна на цената (7д) +4.85% Промяна на цената (7д) +4.85%

Цената в реално време за Duelmasters (DM) е$0.00012837. През последните 24 часа DM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000948 до най-висока стойност $ 0.00014459, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DM е $ 0.00055136, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000152.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DM има промяна от +0.57% за последния час, +18.23% за 24 часа и +4.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Duelmasters (DM)

Пазарна капитализация $ 89.85K$ 89.85K $ 89.85K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 128.36K$ 128.36K $ 128.36K Циркулиращо предлагане 699.99M 699.99M 699.99M Общо предлагане 999,986,238.26372 999,986,238.26372 999,986,238.26372

Текущата пазарна капитализация на Duelmasters е $ 89.85K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DM е 699.99M, като общото предлагане е 999986238.26372. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 128.36K.