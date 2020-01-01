Токеномика на Duck AI (DUCKAI) Открийте ключова информация за Duck AI (DUCKAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Duck AI (DUCKAI) Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network. Официален уебсайт: https://duckai.ai/ Купете DUCKAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Duck AI (DUCKAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Duck AI (DUCKAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 614.62K $ 614.62K $ 614.62K Общо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 614.62K $ 614.62K $ 614.62K Рекорд за всички времена: $ 0.03361709 $ 0.03361709 $ 0.03361709 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00061326 $ 0.00061326 $ 0.00061326 Научете повече за цената на Duck AI (DUCKAI)

Токеномика на Duck AI (DUCKAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Duck AI (DUCKAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DUCKAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DUCKAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUCKAI, разгледайте цената в реално време на токените DUCKAI!

Прогноза за цената за DUCKAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме DUCKAI? Нашата страница за прогноза за цената DUCKAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DUCKAI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!