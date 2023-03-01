Токеномика на DucatusX (DUCX)

Открийте ключова информация за DucatusX (DUCX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за DucatusX (DUCX)

What is the project about? The DucatusX blockchain protocol was deployed to expand the Ducatus Group’s vision of blockchain usability. DUCX, the native coin of the DucatusX blockchain, started trading in December 2022.

What makes your project unique? DucatusX provides an infrastructural support framework that equips blockchain developers with the necessary tools for creating and deploying smart contracts that comply with DRC-20 standards, enabling the development of both current and future decentralized applications. DucatusX Coin (DUCX) is the native coin that pays all transaction fees deployed on the DucatusX ecosystem.

To date, DucatusX is home to the following projects: QMN (Queen Margherita Napoli) Token JWAN Token AA+ Token GOLD MV Token Bullion Token My Planet Earth (MPE) Token Serenissima NFT GOLD MV NFT Pizza Heritage NFT Prime Gold NFT S.E.E.D. NFT

Fast Facts • Total number of DUCX is fixed at maximum 777,874,205 • Layer 1 blockchain, EVM-compatible • Low transaction and gas fees, smart contracts available • Enables only trusted and verified project tokens • Strong supporting community • Native blockchain for the upcoming NFTyNation market place and AA+ DEX

Официален уебсайт:
https://ducatus.com
Бяла книга:
https://ducatus.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ на цената за DucatusX (DUCX)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DucatusX (DUCX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M
Общо предлагане:
$ 777.87M
$ 777.87M$ 777.87M
Циркулиращо предлагане:
$ 278.11M
$ 278.11M$ 278.11M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M
Рекорд за всички времена:
$ 0.198591
$ 0.198591$ 0.198591
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.00326782
$ 0.00326782$ 0.00326782
Текуща цена:
$ 0.00806768
$ 0.00806768$ 0.00806768

Токеномика на DucatusX (DUCX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на DucatusX (DUCX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой DUCX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой DUCX токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на DUCX, разгледайте цената в реално време на токените DUCX!

Прогноза за цената за DUCX

Искате ли да знаете какъв път може да поеме DUCX? Нашата страница за прогноза за цената DUCX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.