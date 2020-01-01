Токеномика на DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Открийте ключова информация за DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites. Официален уебсайт: http://www.dtrxbt.com Купете DTRXBT сега!

Токеномика и анализ на цената за DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DTRXBT by Virtuals (DTRXBT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 811.50K $ 811.50K $ 811.50K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 741.38M $ 741.38M $ 741.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Рекорд за всички времена: $ 0.01910059 $ 0.01910059 $ 0.01910059 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00109459 $ 0.00109459 $ 0.00109459 Научете повече за цената на DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

Токеномика на DTRXBT by Virtuals (DTRXBT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DTRXBT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DTRXBT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DTRXBT, разгледайте цената в реално време на токените DTRXBT!

Прогноза за цената за DTRXBT Искате ли да знаете какъв път може да поеме DTRXBT? Нашата страница за прогноза за цената DTRXBT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DTRXBT сега!

