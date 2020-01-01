Токеномика на dTRINITY S (DS) Открийте ключова информация за dTRINITY S (DS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за dTRINITY S (DS) dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. Официален уебсайт: https://dtrinity.org Бяла книга: https://docs.dtrinity.org Купете DS сега!

Токеномика и анализ на цената за dTRINITY S (DS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за dTRINITY S (DS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.44K $ 27.44K $ 27.44K Общо предлагане: $ 88.85K $ 88.85K $ 88.85K Циркулиращо предлагане: $ 88.85K $ 88.85K $ 88.85K FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.44K $ 27.44K $ 27.44K Рекорд за всички времена: $ 0.616788 $ 0.616788 $ 0.616788 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.247415 $ 0.247415 $ 0.247415 Текуща цена: $ 0.30882 $ 0.30882 $ 0.30882 Научете повече за цената на dTRINITY S (DS)

Токеномика на dTRINITY S (DS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на dTRINITY S (DS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DS, разгледайте цената в реално време на токените DS!

Прогноза за цената за DS Искате ли да знаете какъв път може да поеме DS? Нашата страница за прогноза за цената DS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!