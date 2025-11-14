Токеномика на Drunk Chicken Centipede (DCC) Открийте ключова информация за Drunk Chicken Centipede (DCC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Токеномика и анализ на цената за Drunk Chicken Centipede (DCC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Drunk Chicken Centipede (DCC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.08K $ 10.08K $ 10.08K Общо предлагане: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Циркулиращо предлагане: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.08K $ 10.08K $ 10.08K Рекорд за всички времена: $ 0.00143486 $ 0.00143486 $ 0.00143486 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000741 $ 0.00000741 $ 0.00000741 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Drunk Chicken Centipede (DCC)

Информация за Drunk Chicken Centipede (DCC) Официален уебсайт: https://drinkingchickencentipede.xyz/

Токеномика на Drunk Chicken Centipede (DCC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Drunk Chicken Centipede (DCC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DCC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DCC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DCC, разгледайте цената в реално време на токените DCC!

Прогноза за цената за DCC Искате ли да знаете какъв път може да поеме DCC? Нашата страница за прогноза за цената DCC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

