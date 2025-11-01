Информация за цената за Drops Ownership Power (DOP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Най-ниска цена $ 0.00102064$ 0.00102064 $ 0.00102064 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.86% Промяна на цената (7д) +0.86%

Цената в реално време за Drops Ownership Power (DOP) е$0.0044715. През последните 24 часа DOP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOP е $ 4.75, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00102064.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOP има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Drops Ownership Power (DOP)

Пазарна капитализация $ 60.18K$ 60.18K $ 60.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 67.07K$ 67.07K $ 67.07K Циркулиращо предлагане 13.46M 13.46M 13.46M Общо предлагане 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Drops Ownership Power е $ 60.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOP е 13.46M, като общото предлагане е 15000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 67.07K.