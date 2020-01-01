Токеномика на Drop Staked TIA (DTIA) Открийте ключова информация за Drop Staked TIA (DTIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Drop Staked TIA (DTIA) Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. Официален уебсайт: https://www.drop.money/ Купете DTIA сега!

Токеномика и анализ на цената за Drop Staked TIA (DTIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Drop Staked TIA (DTIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 476.01K Общо предлагане: $ 261.34K Циркулиращо предлагане: $ 261.34K FDV (оценка при пълна реализация): $ 476.01K Рекорд за всички времена: $ 15.01 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.468528 Текуща цена: $ 1.82

Токеномика на Drop Staked TIA (DTIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Drop Staked TIA (DTIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DTIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DTIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DTIA, разгледайте цената в реално време на токените DTIA!

Прогноза за цената за DTIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме DTIA? Нашата страница за прогноза за цената DTIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DTIA сега!

