Токеномика на Drop Staked NTRN (DNTRN) Открийте ключова информация за Drop Staked NTRN (DNTRN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Drop Staked NTRN (DNTRN) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. Официален уебсайт: https://www.drop.money/ Купете DNTRN сега!

Токеномика и анализ на цената за Drop Staked NTRN (DNTRN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Drop Staked NTRN (DNTRN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.34M $ 12.34M $ 12.34M Общо предлагане: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M Циркулиращо предлагане: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.34M $ 12.34M $ 12.34M Рекорд за всички времена: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04165462 $ 0.04165462 $ 0.04165462 Текуща цена: $ 0.091225 $ 0.091225 $ 0.091225 Научете повече за цената на Drop Staked NTRN (DNTRN)

Токеномика на Drop Staked NTRN (DNTRN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Drop Staked NTRN (DNTRN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DNTRN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DNTRN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DNTRN, разгледайте цената в реално време на токените DNTRN!

Прогноза за цената за DNTRN Искате ли да знаете какъв път може да поеме DNTRN? Нашата страница за прогноза за цената DNTRN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DNTRN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!