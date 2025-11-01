БорсаDEX+
Цената в реално време на Drop Staked INIT днес е 0.259582 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DEINIT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DEINIT в MEXC сега.

Drop Staked INIT цена (DEINIT)

1 DEINIT към USD - цена в реално време:

$0.259582
$0.259582
0.00%1D
Drop Staked INIT (DEINIT) Ценова графика на живо
Информация за цената за Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.788788
$ 0.788788

$ 0.236258
$ 0.236258

+1.41%

+1.41%

Цената в реално време за Drop Staked INIT (DEINIT) е$0.259582. През последните 24 часа DEINIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DEINIT е $ 0.788788, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.236258.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DEINIT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Drop Staked INIT (DEINIT)

$ 15.53K
$ 15.53K

$ 15.53K
$ 15.53K

59.82K
59.82K

59,816.553167
59,816.553167

Текущата пазарна капитализация на Drop Staked INIT е $ 15.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DEINIT е 59.82K, като общото предлагане е 59816.553167. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.53K.

История на цените за Drop Staked INIT (DEINIT) USD

През днешния ден промяната в цената на Drop Staked INIT към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Drop Staked INIT към USD беше $ -0.1182494910.
През последните 60 дни промяната в цената на Drop Staked INIT към USD беше $ -0.1242649405.
През последните 90 дни промяната в цената на Drop Staked INIT към USD беше $ -0.2948848759808811.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.1182494910-45.55%
60 дни$ -0.1242649405-47.87%
90 дни$ -0.2948848759808811-53.18%

Какво е Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Drop Staked INIT (USD)

Колко ще струва Drop Staked INIT (DEINIT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Drop Staked INIT (DEINIT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Drop Staked INIT.

Проверете прогнозата за цената за Drop Staked INIT сега!

DEINIT към местни валути

Токеномика на Drop Staked INIT (DEINIT)

Разбирането на токеномиката на Drop Staked INIT (DEINIT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DEINIT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Drop Staked INIT (DEINIT)

Колко струва Drop Staked INIT (DEINIT) днес?
Цената в реално време на DEINIT в USD е 0.259582 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DEINIT към USD?
Текущата цена на DEINIT към USD е $ 0.259582. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Drop Staked INIT?
Пазарната капитализация за DEINIT е $ 15.53K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DEINIT?
Циркулиращото предлагане на DEINIT е 59.82K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DEINIT?
DEINIT постигна ATH цена от 0.788788 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DEINIT?
DEINIT достигна ATL цена от 0.236258 USD.
Какъв е обемът на търговията на DEINIT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DEINIT е -- USD.
Ще се повиши ли DEINIT тази година?
DEINIT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DEINIT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Drop Staked INIT (DEINIT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,545.87

$3,851.54

$0.02863

$187.08

$1.0004

$3,851.54

$109,545.87

$187.08

$2.5128

$1,086.52

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000744

$0.09696

$0.000614

$0.00000122

$0.0041

$0.7837

$0.00027

