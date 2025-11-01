Информация за цената за Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.788788$ 0.788788 $ 0.788788 Най-ниска цена $ 0.236258$ 0.236258 $ 0.236258 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +1.41% Промяна на цената (7д) +1.41%

Цената в реално време за Drop Staked INIT (DEINIT) е$0.259582. През последните 24 часа DEINIT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DEINIT е $ 0.788788, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.236258.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DEINIT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +1.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Drop Staked INIT (DEINIT)

Пазарна капитализация $ 15.53K$ 15.53K $ 15.53K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.53K$ 15.53K $ 15.53K Циркулиращо предлагане 59.82K 59.82K 59.82K Общо предлагане 59,816.553167 59,816.553167 59,816.553167

Текущата пазарна капитализация на Drop Staked INIT е $ 15.53K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DEINIT е 59.82K, като общото предлагане е 59816.553167. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.53K.