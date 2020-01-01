Токеномика на Drop Staked ATOM (DATOM) Открийте ключова информация за Drop Staked ATOM (DATOM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Drop Staked ATOM (DATOM) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period. Официален уебсайт: https://www.drop.money/

Токеномика и анализ на цената за Drop Staked ATOM (DATOM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Drop Staked ATOM (DATOM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.14M $ 9.14M $ 9.14M Общо предлагане: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Циркулиращо предлагане: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.14M $ 9.14M $ 9.14M Рекорд за всички времена: $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.438175 $ 0.438175 $ 0.438175 Текуща цена: $ 5.24 $ 5.24 $ 5.24 Научете повече за цената на Drop Staked ATOM (DATOM)

Токеномика на Drop Staked ATOM (DATOM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Drop Staked ATOM (DATOM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DATOM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DATOM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DATOM, разгледайте цената в реално време на токените DATOM!

Прогноза за цената за DATOM Искате ли да знаете какъв път може да поеме DATOM? Нашата страница за прогноза за цената DATOM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DATOM сега!

