Информация за цената за DROP (DROP) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 5.18 $ 5.18 $ 5.18 24-часов нисък $ 5.75 $ 5.75 $ 5.75 24-часов висок 24-часов нисък $ 5.18$ 5.18 $ 5.18 24-часов висок $ 5.75$ 5.75 $ 5.75 Рекорд за всички времена $ 19.91$ 19.91 $ 19.91 Най-ниска цена $ 1.73$ 1.73 $ 1.73 Промяна на цената (1ч) +0.41% Промяна на цената (1д) +4.54% Промяна на цената (7д) -13.90% Промяна на цената (7д) -13.90%

Цената в реално време за DROP (DROP) е$5.65. През последните 24 часа DROP се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 5.18 до най-висока стойност $ 5.75, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DROP е $ 19.91, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.73.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DROP има промяна от +0.41% за последния час, +4.54% за 24 часа и -13.90% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DROP (DROP)

Пазарна капитализация $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Циркулиращо предлагане 989.17K 989.17K 989.17K Общо предлагане 989,171.005583 989,171.005583 989,171.005583

Текущата пазарна капитализация на DROP е $ 5.61M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DROP е 989.17K, като общото предлагане е 989171.005583. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.61M.