Информация за цената за DRINK (DRINK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003218 $ 0.00003218 $ 0.00003218 24-часов нисък $ 0.00003302 $ 0.00003302 $ 0.00003302 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003218$ 0.00003218 $ 0.00003218 24-часов висок $ 0.00003302$ 0.00003302 $ 0.00003302 Рекорд за всички времена $ 0.02555875$ 0.02555875 $ 0.02555875 Най-ниска цена $ 0.00000598$ 0.00000598 $ 0.00000598 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -2.53% Промяна на цената (7д) +19.67% Промяна на цената (7д) +19.67%

Цената в реално време за DRINK (DRINK) е$0.00003219. През последните 24 часа DRINK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003218 до най-висока стойност $ 0.00003302, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DRINK е $ 0.02555875, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000598.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DRINK има промяна от -0.00% за последния час, -2.53% за 24 часа и +19.67% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DRINK (DRINK)

Пазарна капитализация $ 6.12K$ 6.12K $ 6.12K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.21K$ 23.21K $ 23.21K Циркулиращо предлагане 190.08M 190.08M 190.08M Общо предлагане 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DRINK е $ 6.12K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DRINK е 190.08M, като общото предлагане е 721000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.21K.