Токеномика на Driftin Cat (DRIFTY) Открийте ключова информация за Driftin Cat (DRIFTY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Driftin Cat (DRIFTY) The cat literally drifts. The only meme coin on Solana with reckless driving included for free. Официален уебсайт: https://drifty.fun Купете DRIFTY сега!

Токеномика и анализ на цената за Driftin Cat (DRIFTY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Driftin Cat (DRIFTY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.17K $ 15.17K $ 15.17K Общо предлагане: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Циркулиращо предлагане: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 15.17K $ 15.17K $ 15.17K Рекорд за всички времена: $ 0.0010724 $ 0.0010724 $ 0.0010724 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Driftin Cat (DRIFTY)

Токеномика на Driftin Cat (DRIFTY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Driftin Cat (DRIFTY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DRIFTY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DRIFTY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DRIFTY, разгледайте цената в реално време на токените DRIFTY!

Прогноза за цената за DRIFTY Искате ли да знаете какъв път може да поеме DRIFTY? Нашата страница за прогноза за цената DRIFTY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DRIFTY сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!