Blue Chip Blitz
Цената в реално време на DRESSdio днес е 0.04086649 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DRESS към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DRESS в MEXC сега.

Повече за DRESS

DRESSценова информация

Какво представлява DRESS

Бяла книга DRESS

Официален уебсайт на DRESS

Токеномика на DRESS

DRESS ценова прогноза

DRESSdio цена (DRESS)

1 DRESS към USD - цена в реално време:

$0.04086649
$0.04086649
+24.80%1D
USD
DRESSdio (DRESS) Ценова графика на живо
Информация за цената за DRESSdio (DRESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
24-часов нисък
24-часов висок

+0.78%

+24.84%

-28.41%

-28.41%

Цената в реално време за DRESSdio (DRESS) е$0.04086649. През последните 24 часа DRESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03249377 до най-висока стойност $ 0.04088091, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DRESS е $ 0.152477, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03099864.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DRESS има промяна от +0.78% за последния час, +24.84% за 24 часа и -28.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DRESSdio (DRESS)

Текущата пазарна капитализация на DRESSdio е $ 14.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DRESS е 352.68M, като общото предлагане е 2000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 81.23M.

История на цените за DRESSdio (DRESS) USD

През днешния ден промяната в цената на DRESSdio към USD беше $ +0.00813125.
През последните 30 дни промяната в цената на DRESSdio към USD беше $ -0.0280123769.
През последните 60 дни промяната в цената на DRESSdio към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на DRESSdio към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00813125+24.84%
30 дни$ -0.0280123769-68.54%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е DRESSdio (DRESS)

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за DRESSdio (USD)

Колко ще струва DRESSdio (DRESS) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от DRESSdio (DRESS) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за DRESSdio.

Проверете прогнозата за цената за DRESSdio сега!

DRESS към местни валути

Токеномика на DRESSdio (DRESS)

Разбирането на токеномиката на DRESSdio (DRESS) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DRESS сега!

Хората също питат: Други въпроси относно DRESSdio (DRESS)

Колко струва DRESSdio (DRESS) днес?
Цената в реално време на DRESS в USD е 0.04086649 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DRESS към USD?
Текущата цена на DRESS към USD е $ 0.04086649. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на DRESSdio?
Пазарната капитализация за DRESS е $ 14.32M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DRESS?
Циркулиращото предлагане на DRESS е 352.68M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DRESS?
DRESS постигна ATH цена от 0.152477 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DRESS?
DRESS достигна ATL цена от 0.03099864 USD.
Какъв е обемът на търговията на DRESS?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DRESS е -- USD.
Ще се повиши ли DRESS тази година?
DRESS може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DRESS за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за DRESSdio (DRESS)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

