Информация за цената за DRESSdio (DRESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.03249377 $ 0.03249377 $ 0.03249377 24-часов нисък $ 0.04088091 $ 0.04088091 $ 0.04088091 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.03249377$ 0.03249377 $ 0.03249377 24-часов висок $ 0.04088091$ 0.04088091 $ 0.04088091 Рекорд за всички времена $ 0.152477$ 0.152477 $ 0.152477 Най-ниска цена $ 0.03099864$ 0.03099864 $ 0.03099864 Промяна на цената (1ч) +0.78% Промяна на цената (1д) +24.84% Промяна на цената (7д) -28.41% Промяна на цената (7д) -28.41%

Цената в реално време за DRESSdio (DRESS) е$0.04086649. През последните 24 часа DRESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.03249377 до най-висока стойност $ 0.04088091, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DRESS е $ 0.152477, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.03099864.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DRESS има промяна от +0.78% за последния час, +24.84% за 24 часа и -28.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DRESSdio (DRESS)

Пазарна капитализация $ 14.32M$ 14.32M $ 14.32M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 81.23M$ 81.23M $ 81.23M Циркулиращо предлагане 352.68M 352.68M 352.68M Общо предлагане 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DRESSdio е $ 14.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DRESS е 352.68M, като общото предлагане е 2000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 81.23M.