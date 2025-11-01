Информация за цената за Dreamsync (DREAM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00106932 $ 0.00106932 $ 0.00106932 24-часов нисък $ 0.00112536 $ 0.00112536 $ 0.00112536 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00106932$ 0.00106932 $ 0.00106932 24-часов висок $ 0.00112536$ 0.00112536 $ 0.00112536 Рекорд за всички времена $ 0.00437362$ 0.00437362 $ 0.00437362 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.53% Промяна на цената (1д) +1.60% Промяна на цената (7д) -12.05% Промяна на цената (7д) -12.05%

Цената в реално време за Dreamsync (DREAM) е$0.00110616. През последните 24 часа DREAM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00106932 до най-висока стойност $ 0.00112536, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DREAM е $ 0.00437362, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DREAM има промяна от +0.53% за последния час, +1.60% за 24 часа и -12.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dreamsync (DREAM)

Пазарна капитализация $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,992,998.692206 999,992,998.692206 999,992,998.692206

Текущата пазарна капитализация на Dreamsync е $ 1.11M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DREAM е 999.99M, като общото предлагане е 999992998.692206. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.11M.