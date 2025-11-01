Информация за цената за dreamcoin (DREAM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00022927$ 0.00022927 $ 0.00022927 Най-ниска цена $ 0.00001262$ 0.00001262 $ 0.00001262 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -3.95% Промяна на цената (7д) -3.95%

Цената в реално време за dreamcoin (DREAM) е$0.000016. През последните 24 часа DREAM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DREAM е $ 0.00022927, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001262.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DREAM има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -3.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за dreamcoin (DREAM)

Пазарна капитализация $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Циркулиращо предлагане 998.73M 998.73M 998.73M Общо предлагане 998,731,632.261838 998,731,632.261838 998,731,632.261838

Текущата пазарна капитализация на dreamcoin е $ 15.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DREAM е 998.73M, като общото предлагане е 998731632.261838. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 15.98K.