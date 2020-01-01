Токеномика на DREAM (DREAM) Открийте ключова информация за DREAM (DREAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DREAM (DREAM) Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Whether you're an artist wanting to tokenize your work, a community leader looking to launch a social token, or an entrepreneur with a unique concept, Dreamcoins provides the infrastructure to bring your vision to life instantly. With built-in features for customization and automatic smart contract deployment, users can focus on their creative ideas rather than technical implementation. The platform handles all the blockchain complexity behind the scenes, making token launches accessible to everyone. Официален уебсайт: https://www.dreamcoins.fun/

Токеномика и анализ на цената за DREAM (DREAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DREAM (DREAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 632.67K Общо предлагане: $ 996.90M Циркулиращо предлагане: $ 996.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 632.67K Рекорд за всички времена: $ 0.01634701 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00063464

Токеномика на DREAM (DREAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DREAM (DREAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DREAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DREAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DREAM, разгледайте цената в реално време на токените DREAM!

Прогноза за цената за DREAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме DREAM? Нашата страница за прогноза за цената DREAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

