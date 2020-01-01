Токеномика на Dream machine ($DREAM) Открийте ключова информация за Dream machine ($DREAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dream machine ($DREAM) Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it. Официален уебсайт: https://dream-machine.xyz/ Купете $DREAM сега!

Токеномика и анализ на цената за Dream machine ($DREAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dream machine ($DREAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.47K $ 12.47K $ 12.47K Общо предлагане: $ 298.54M $ 298.54M $ 298.54M Циркулиращо предлагане: $ 194.21M $ 194.21M $ 194.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.17K $ 19.17K $ 19.17K Рекорд за всички времена: $ 0.00554032 $ 0.00554032 $ 0.00554032 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dream machine ($DREAM)

Токеномика на Dream machine ($DREAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dream machine ($DREAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $DREAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $DREAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $DREAM, разгледайте цената в реално време на токените $DREAM!

