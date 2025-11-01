Информация за цената за Drawnblade (BLADE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00004948 $ 0.00004948 $ 0.00004948 24-часов нисък $ 0.00005314 $ 0.00005314 $ 0.00005314 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00004948$ 0.00004948 $ 0.00004948 24-часов висок $ 0.00005314$ 0.00005314 $ 0.00005314 Рекорд за всички времена $ 0.00039846$ 0.00039846 $ 0.00039846 Най-ниска цена $ 0.00004337$ 0.00004337 $ 0.00004337 Промяна на цената (1ч) +1.60% Промяна на цената (1д) +0.18% Промяна на цената (7д) -19.11% Промяна на цената (7д) -19.11%

Цената в реално време за Drawnblade (BLADE) е$0.00005232. През последните 24 часа BLADE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00004948 до най-висока стойност $ 0.00005314, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLADE е $ 0.00039846, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00004337.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLADE има промяна от +1.60% за последния час, +0.18% за 24 часа и -19.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Drawnblade (BLADE)

Пазарна капитализация $ 52.32K$ 52.32K $ 52.32K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 52.32K$ 52.32K $ 52.32K Циркулиращо предлагане 999.97M 999.97M 999.97M Общо предлагане 999,973,317.231857 999,973,317.231857 999,973,317.231857

Текущата пазарна капитализация на Drawnblade е $ 52.32K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLADE е 999.97M, като общото предлагане е 999973317.231857. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 52.32K.