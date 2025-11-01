Информация за цената за Drawcast (DRAW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.40% Промяна на цената (1д) +5.10% Промяна на цената (7д) +39.94% Промяна на цената (7д) +39.94%

Цената в реално време за Drawcast (DRAW) е--. През последните 24 часа DRAW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DRAW е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DRAW има промяна от +1.40% за последния час, +5.10% за 24 часа и +39.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Drawcast (DRAW)

Пазарна капитализация $ 209.48K$ 209.48K $ 209.48K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 209.48K$ 209.48K $ 209.48K Циркулиращо предлагане 100.00B 100.00B 100.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Drawcast е $ 209.48K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DRAW е 100.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 209.48K.