Информация за DRAGONZ (DRAGONZ) $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Официален уебсайт: https://www.dragonz.land/ Бяла книга: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Купете DRAGONZ сега!

Токеномика и анализ на цената за DRAGONZ (DRAGONZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DRAGONZ (DRAGONZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.66M $ 19.66M $ 19.66M Рекорд за всички времена: $ 0.03076559 $ 0.03076559 $ 0.03076559 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01231304 $ 0.01231304 $ 0.01231304 Текуща цена: $ 0.01965809 $ 0.01965809 $ 0.01965809 Научете повече за цената на DRAGONZ (DRAGONZ)

Токеномика на DRAGONZ (DRAGONZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DRAGONZ (DRAGONZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DRAGONZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DRAGONZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DRAGONZ, разгледайте цената в реално време на токените DRAGONZ!

Прогноза за цената за DRAGONZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме DRAGONZ? Нашата страница за прогноза за цената DRAGONZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DRAGONZ сега!

