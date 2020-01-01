Токеномика на DragonWifBeard (DWB) Открийте ключова информация за DragonWifBeard (DWB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DragonWifBeard (DWB) Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard. Официален уебсайт: https://DragonWifBeard.Pet Купете DWB сега!

Токеномика и анализ на цената за DragonWifBeard (DWB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DragonWifBeard (DWB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Общо предлагане: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Циркулиращо предлагане: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.24K $ 10.24K $ 10.24K Рекорд за всички времена: $ 0.0013331 $ 0.0013331 $ 0.0013331 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DragonWifBeard (DWB)

Токеномика на DragonWifBeard (DWB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DragonWifBeard (DWB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DWB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DWB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DWB, разгледайте цената в реално време на токените DWB!

