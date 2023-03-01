Токеномика на DragonKing (DRAGONKING) Открийте ключова информация за DragonKing (DRAGONKING), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DragonKing (DRAGONKING) Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightning-fast swaps and extremely low fees, BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance (Defi).Dragonking has learned a few tricks and lessons from meme father, Doge and Dogeking etc. Dragonking has serious mission of bringing crypto adoption to the main stream with new concepts such as holding rewards, de-centralised exchanges etc. Официален уебсайт: https://dragonkingunited.com/ Бяла книга: https://dragonkingunited.com/wp-content/uploads/2023/03/DragonKing-WhitePaper%EF%BC%88EN%EF%BC%89_compressed.pdf Купете DRAGONKING сега!

Токеномика и анализ на цената за DragonKing (DRAGONKING) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DragonKing (DRAGONKING), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 101.17K $ 101.17K $ 101.17K Общо предлагане: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T Циркулиращо предлагане: $ 13.27T $ 13.27T $ 13.27T FDV (оценка при пълна реализация): $ 101.17K $ 101.17K $ 101.17K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DragonKing (DRAGONKING)

Токеномика на DragonKing (DRAGONKING): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DragonKing (DRAGONKING) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DRAGONKING токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DRAGONKING токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DRAGONKING, разгледайте цената в реално време на токените DRAGONKING!

