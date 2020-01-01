Токеномика на Dragon Crypto Aurum (DCAU) Открийте ключова информация за Dragon Crypto Aurum (DCAU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dragon Crypto Aurum (DCAU) Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms. Официален уебсайт: https://dragoncrypto.io/ Купете DCAU сега!

Токеномика и анализ на цената за Dragon Crypto Aurum (DCAU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dragon Crypto Aurum (DCAU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 128.88K $ 128.88K $ 128.88K Общо предлагане: $ 154.13K $ 154.13K $ 154.13K Циркулиращо предлагане: $ 151.70K $ 151.70K $ 151.70K FDV (оценка при пълна реализация): $ 130.94K $ 130.94K $ 130.94K Рекорд за всички времена: $ 177.5 $ 177.5 $ 177.5 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.62809 $ 0.62809 $ 0.62809 Текуща цена: $ 0.849054 $ 0.849054 $ 0.849054 Научете повече за цената на Dragon Crypto Aurum (DCAU)

Токеномика на Dragon Crypto Aurum (DCAU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dragon Crypto Aurum (DCAU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DCAU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DCAU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DCAU, разгледайте цената в реално време на токените DCAU!

Прогноза за цената за DCAU Искате ли да знаете какъв път може да поеме DCAU? Нашата страница за прогноза за цената DCAU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DCAU сега!

