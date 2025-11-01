Информация за цената за Dr Emma Sage (EMMA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00009814 $ 0.00009814 $ 0.00009814 24-часов нисък $ 0.00025045 $ 0.00025045 $ 0.00025045 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00009814$ 0.00009814 $ 0.00009814 24-часов висок $ 0.00025045$ 0.00025045 $ 0.00025045 Рекорд за всички времена $ 0.00025722$ 0.00025722 $ 0.00025722 Най-ниска цена $ 0.00003384$ 0.00003384 $ 0.00003384 Промяна на цената (1ч) -0.04% Промяна на цената (1д) +73.36% Промяна на цената (7д) +114.04% Промяна на цената (7д) +114.04%

Цената в реално време за Dr Emma Sage (EMMA) е$0.00017587. През последните 24 часа EMMA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00009814 до най-висока стойност $ 0.00025045, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на EMMA е $ 0.00025722, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003384.

Що се отнася до краткосрочното представяне, EMMA има промяна от -0.04% за последния час, +73.36% за 24 часа и +114.04% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dr Emma Sage (EMMA)

Пазарна капитализация $ 175.79K$ 175.79K $ 175.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 175.79K$ 175.79K $ 175.79K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dr Emma Sage е $ 175.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на EMMA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 175.79K.