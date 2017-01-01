Токеномика на DPRating (RATING) Открийте ключова информация за DPRating (RATING), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за DPRating (RATING) DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX). Официален уебсайт: http://token.dprating.com/ Купете RATING сега!

Токеномика и анализ на цената за DPRating (RATING) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DPRating (RATING), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 335.15K $ 335.15K $ 335.15K Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B FDV (оценка при пълна реализация): $ 761.63K $ 761.63K $ 761.63K Рекорд за всички времена: $ 0.01921056 $ 0.01921056 $ 0.01921056 Най-ниска стойност за целия период: $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 $ -0.002511307912531869 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на DPRating (RATING)

Токеномика на DPRating (RATING): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DPRating (RATING) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RATING токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RATING токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RATING, разгледайте цената в реално време на токените RATING!

Прогноза за цената за RATING Искате ли да знаете какъв път може да поеме RATING? Нашата страница за прогноза за цената RATING съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RATING сега!

