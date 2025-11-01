Информация за цената за DPAI (DPAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01647213$ 0.01647213 $ 0.01647213 Най-ниска цена $ 0.00058585$ 0.00058585 $ 0.00058585 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за DPAI (DPAI) е$0.00058585. През последните 24 часа DPAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DPAI е $ 0.01647213, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00058585.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DPAI има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DPAI (DPAI)

Пазарна капитализация $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.86K$ 5.86K $ 5.86K Циркулиращо предлагане 10.00M 10.00M 10.00M Общо предлагане 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DPAI е $ 5.86K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DPAI е 10.00M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.86K.