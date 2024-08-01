Токеномика на Dox Squad (DOX) Открийте ключова информация за Dox Squad (DOX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Dox Squad (DOX) The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply. Официален уебсайт: https://doxsquad.meme/ Бяла книга: https://doxsquad.meme/wp-content/uploads/2024/08/Whitepaper.pdf Купете DOX сега!

Токеномика и анализ на цената за Dox Squad (DOX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dox Squad (DOX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Общо предлагане: $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M Циркулиращо предлагане: $ 893.09M $ 893.09M $ 893.09M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.07K $ 6.07K $ 6.07K Рекорд за всички времена: $ 0.00074199 $ 0.00074199 $ 0.00074199 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000393 $ 0.00000393 $ 0.00000393 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Dox Squad (DOX)

Токеномика на Dox Squad (DOX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Dox Squad (DOX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOX, разгледайте цената в реално време на токените DOX!

Прогноза за цената за DOX Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOX? Нашата страница за прогноза за цената DOX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOX сега!

