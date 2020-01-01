Токеномика на Dove The Dog (DOVE)
Информация за Dove The Dog (DOVE)
Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!
Токеномика и анализ на цената за Dove The Dog (DOVE)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Dove The Dog (DOVE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Dove The Dog (DOVE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Dove The Dog (DOVE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой DOVE токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой DOVE токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOVE, разгледайте цената в реално време на токените DOVE!
