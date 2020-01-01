Токеномика на Doug (DOUG)
Информация за Doug (DOUG)
DOUG CTO exists to redefine what it means to build a community token. Born from betrayal and abandoned leadership, the project was reclaimed by its holders — not to chase hype, but to create a foundation of trust, transparency, and long-term value.
We believe that the future of decentralized finance belongs to those who lock in, not those who sell out. That’s why we’ve secured a significant portion of the total supply, proving our commitment isn’t just talk — it’s on-chain.
Our mission is to empower every holder to become a builder, every trade to support progress, and every setback to fuel innovation. Doug CTO is no longer a meme — it’s a movement.
Токеномика и анализ на цената за Doug (DOUG)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Doug (DOUG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Doug (DOUG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Doug (DOUG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой DOUG токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой DOUG токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Прогноза за цената за DOUG
Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOUG? Нашата страница за прогноза за цената DOUG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.