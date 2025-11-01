Информация за цената за DOUBT (DOUBT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00526481 $ 0.00526481 $ 0.00526481 24-часов нисък $ 0.00572725 $ 0.00572725 $ 0.00572725 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00526481$ 0.00526481 $ 0.00526481 24-часов висок $ 0.00572725$ 0.00572725 $ 0.00572725 Рекорд за всички времена $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 Най-ниска цена $ 0.00482898$ 0.00482898 $ 0.00482898 Промяна на цената (1ч) +0.04% Промяна на цената (1д) +5.87% Промяна на цената (7д) -3.16% Промяна на цената (7д) -3.16%

Цената в реално време за DOUBT (DOUBT) е$0.00569193. През последните 24 часа DOUBT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00526481 до най-висока стойност $ 0.00572725, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOUBT е $ 0.0090364, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00482898.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOUBT има промяна от +0.04% за последния час, +5.87% за 24 часа и -3.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за DOUBT (DOUBT)

Пазарна капитализация $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M Циркулиращо предлагане 950.00M 950.00M 950.00M Общо предлагане 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на DOUBT е $ 5.40M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOUBT е 950.00M, като общото предлагане е 950000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.40M.