Информация за DOTZ (DOTZ) We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money Официален уебсайт: https://dotzshow.com Купете DOTZ сега!

Токеномика и анализ на цената за DOTZ (DOTZ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOTZ (DOTZ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 45.89K $ 45.89K $ 45.89K Общо предлагане: $ 758.53M $ 758.53M $ 758.53M Циркулиращо предлагане: $ 460.93M $ 460.93M $ 460.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 75.52K $ 75.52K $ 75.52K Рекорд за всички времена: $ 0.00271026 $ 0.00271026 $ 0.00271026 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00004418 $ 0.00004418 $ 0.00004418 Текуща цена: $ 0.00010009 $ 0.00010009 $ 0.00010009 Научете повече за цената на DOTZ (DOTZ)

Токеномика на DOTZ (DOTZ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOTZ (DOTZ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOTZ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOTZ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOTZ, разгледайте цената в реално време на токените DOTZ!

Прогноза за цената за DOTZ Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOTZ? Нашата страница за прогноза за цената DOTZ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

