Информация за DOSE (DOSE) DOSE is the token of purchase, utility and action and is at the heart of the OliveX gamified fitness ecosystem. Players will receive DOSE tokens for completing workout based gameplay in Dustland Runner and other experiences. These tokens can be used to unlock items, purchase NFTs and participate in special events and game modes. Dustland Runner is the world’s first Proof of Workout audio game, where going on runs in the real world progresses the narrative and earns you virtual rewards (NFTs / DOSE tokens) that you can use to upgrade and progress your adventure. Built by OliveX with assistance from Six to Start, Dustland Runner is designed on top of the successful Zombies, Run! game engine and online platform; best in class for delivering audio running adventures on different devices and tracking players’ fitness goals and progress. Dustland Runner also leverages the strong storytelling experience that Zombies, Run! provides. Официален уебсайт: https://www.dosetoken.com/ Купете DOSE сега!

Токеномика и анализ на цената за DOSE (DOSE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за DOSE (DOSE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 3.27B $ 3.27B $ 3.27B FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Рекорд за всички времена: $ 0.373235 $ 0.373235 $ 0.373235 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00061226 $ 0.00061226 $ 0.00061226 Научете повече за цената на DOSE (DOSE)

Токеномика на DOSE (DOSE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на DOSE (DOSE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DOSE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DOSE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DOSE, разгледайте цената в реално време на токените DOSE!

Прогноза за цената за DOSE Искате ли да знаете какъв път може да поеме DOSE? Нашата страница за прогноза за цената DOSE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DOSE сега!

