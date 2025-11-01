Информация за цената за Dosa the Demon (DOSA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00220213$ 0.00220213 $ 0.00220213 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.76% Промяна на цената (1д) -13.91% Промяна на цената (7д) +5.32% Промяна на цената (7д) +5.32%

Цената в реално време за Dosa the Demon (DOSA) е--. През последните 24 часа DOSA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOSA е $ 0.00220213, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOSA има промяна от +1.76% за последния час, -13.91% за 24 часа и +5.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dosa the Demon (DOSA)

Пазарна капитализация $ 576.52K$ 576.52K $ 576.52K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 576.52K$ 576.52K $ 576.52K Циркулиращо предлагане 980.00M 980.00M 980.00M Общо предлагане 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dosa the Demon е $ 576.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOSA е 980.00M, като общото предлагане е 980000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 576.52K.