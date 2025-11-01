БорсаDEX+
Цената в реално време на Dosa the Demon днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за DOSA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на DOSA в MEXC сега.

Повече за DOSA

DOSAценова информация

Какво представлява DOSA

Официален уебсайт на DOSA

Токеномика на DOSA

DOSA ценова прогноза

Печалба

Новини

Блог

Научете

Dosa the Demon Лого

Dosa the Demon цена (DOSA)

Не се намира в списъка

1 DOSA към USD - цена в реално време:

$0.00058881
$0.00058881$0.00058881
-13.90%1D
mexc
USD
Dosa the Demon (DOSA) Ценова графика на живо
Информация за цената за Dosa the Demon (DOSA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00220213
$ 0.00220213$ 0.00220213

$ 0
$ 0$ 0

+1.76%

-13.91%

+5.32%

+5.32%

Цената в реално време за Dosa the Demon (DOSA) е--. През последните 24 часа DOSA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DOSA е $ 0.00220213, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DOSA има промяна от +1.76% за последния час, -13.91% за 24 часа и +5.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Dosa the Demon (DOSA)

$ 576.52K
$ 576.52K$ 576.52K

--
----

$ 576.52K
$ 576.52K$ 576.52K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Dosa the Demon е $ 576.52K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DOSA е 980.00M, като общото предлагане е 980000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 576.52K.

История на цените за Dosa the Demon (DOSA) USD

През днешния ден промяната в цената на Dosa the Demon към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Dosa the Demon към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Dosa the Demon към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Dosa the Demon към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-13.91%
30 дни$ 0-26.72%
60 дни$ 0-57.08%
90 дни$ 0--

Какво е Dosa the Demon (DOSA)

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Dosa the Demon (DOSA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Dosa the Demon (USD)

Колко ще струва Dosa the Demon (DOSA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Dosa the Demon (DOSA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Dosa the Demon.

Проверете прогнозата за цената за Dosa the Demon сега!

DOSA към местни валути

Токеномика на Dosa the Demon (DOSA)

Разбирането на токеномиката на Dosa the Demon (DOSA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените DOSA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Dosa the Demon (DOSA)

Колко струва Dosa the Demon (DOSA) днес?
Цената в реално време на DOSA в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на DOSA към USD?
Текущата цена на DOSA към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Dosa the Demon?
Пазарната капитализация за DOSA е $ 576.52K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на DOSA?
Циркулиращото предлагане на DOSA е 980.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на DOSA?
DOSA постигна ATH цена от 0.00220213 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на DOSA?
DOSA достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на DOSA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за DOSA е -- USD.
Ще се повиши ли DOSA тази година?
DOSA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за DOSA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Dosa the Demon (DOSA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

